USD 1.7000
EUR 1.9315
RUB 2.0420
Подписаться на уведомления
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют
Новость дня
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют

Новые подробности удара по Сумам

15:12 267

Американское издание The Washington Post сообщило, что в момент российского ракетного удара по Сумам 13 апреля в одном из зданий города проходила церемония награждения украинских военных.

Журналисты поговорили с бойцом 117-й бригады ВСУ по имени Александр, который участвовал в церемонии и в момент удара находился в подвале Сумского университета. Его шестилетняя падчерица в это время находилась на улице и получила осколочное ранение. На момент интервью он находился рядом с ней в больнице.

«Мне не нужны эти медали и эти бумаги», — сказал военный, выразив раздражение по поводу вызова с фронта на церемонию награждения. Он признался, что был неприятно удивлен решением руководства провести мероприятие.

По словам Александра, церемония началась около 10 утра в закрытом формате. Вскоре после этого российская армия нанесла удар по городу двумя баллистическими ракетами. В беседе с The Washington Post он отметил, что считает ответственным за гибель людей не только российских военных, но и главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха.

Утром 13 апреля российские военные нанесли удар по центру города Сумы двумя баллистическими ракетами «Искандер-М». В результате погибли 35 человек, в том числе двое детей. Ранения получили 129 человек, из которых 17 - дети.

Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
15:22 81
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Страшные последствия наводнений в Азербайджане фото; видео; обновлено 15:18
15:18 2811
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:17
15:17 768
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор новость дополнена
14:38 1204
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая»
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая» фото; обновлено 14:20
14:20 1538
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров ФОТО
13:59 1256
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией обновлено 13:37
13:37 2128
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
13:34 2063
Украина близка к получению грозных немецких ракет
Украина близка к получению грозных немецких ракет
13:11 1831
Съели все-таки Зарифа!
Съели все-таки Зарифа! наше поле зрения
11:56 3251
Трамп выдвинул условия Эрдогану
Трамп выдвинул условия Эрдогану новая геополитика; все еще актуально
02:02 12085

ЭТО ВАЖНО

Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
15:22 81
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Страшные последствия наводнений в Азербайджане фото; видео; обновлено 15:18
15:18 2811
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:17
15:17 768
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор
Брату Миршахина Агаева вынесли приговор новость дополнена
14:38 1204
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая»
Ильхам Алиев новому послу: Азербайджан всегда поддерживает политику «одного Китая» фото; обновлено 14:20
14:20 1538
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров
Чемпионы Азербайджана против знаменитых чемпионов мира в бакинском Музее ковров ФОТО
13:59 1256
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией
Байрамов о встрече с Мирзояном и мире с Арменией обновлено 13:37
13:37 2128
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
Наличные, ценности, документы: подробности бегства Асада в Россию
13:34 2063
Украина близка к получению грозных немецких ракет
Украина близка к получению грозных немецких ракет
13:11 1831
Съели все-таки Зарифа!
Съели все-таки Зарифа! наше поле зрения
11:56 3251
Трамп выдвинул условия Эрдогану
Трамп выдвинул условия Эрдогану новая геополитика; все еще актуально
02:02 12085
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться