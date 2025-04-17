Журналисты поговорили с бойцом 117-й бригады ВСУ по имени Александр, который участвовал в церемонии и в момент удара находился в подвале Сумского университета. Его шестилетняя падчерица в это время находилась на улице и получила осколочное ранение. На момент интервью он находился рядом с ней в больнице.

Американское издание The Washington Post сообщило, что в момент российского ракетного удара по Сумам 13 апреля в одном из зданий города проходила церемония награждения украинских военных.

«Мне не нужны эти медали и эти бумаги», — сказал военный, выразив раздражение по поводу вызова с фронта на церемонию награждения. Он признался, что был неприятно удивлен решением руководства провести мероприятие.

По словам Александра, церемония началась около 10 утра в закрытом формате. Вскоре после этого российская армия нанесла удар по городу двумя баллистическими ракетами. В беседе с The Washington Post он отметил, что считает ответственным за гибель людей не только российских военных, но и главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха.

Утром 13 апреля российские военные нанесли удар по центру города Сумы двумя баллистическими ракетами «Искандер-М». В результате погибли 35 человек, в том числе двое детей. Ранения получили 129 человек, из которых 17 - дети.