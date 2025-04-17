США и Сомали уничтожают боевиков

Силы Сомали и США провели операцию против боевиков группировки «Аш-Шабаб», сообщает ТАСС.

Совместный авиаудар был нанесен в районе Адан Ябал в регионе Средняя Шэбелле. Операция, направленная на ликвидацию угрозы от террористической группировки, привела к уничтожению 12 боевиков, включая нескольких лидеров.

Министерство информации Сомали подтвердило, что операция прошла в рамках кампании по зачистке территорий, недавно освобожденных от террористов. Регион Адан Ябал был недавно возвращен под контроль правительства Сомали после боев с «Аш-Шабаб».

Ранее сообщалось, что США планируют переселить жителей Газы в Сомали и Марокко.