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Путин рассказал, на что нацелена Россия в Сирии

15:31 1191

Россия нацелена сделать все для того, чтобы Сирия сохранилась как суверенное государство. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на переговорах с эмиром Катара Тамимом Бен Хамад Аль Тани.

«Мы хотели бы сделать все для того, чтобы Сирия, во-первых, сохранилась как суверенное, независимое и территориально целостное государство», — сказал Путин катарскому коллеге.

В свою очередь, Аль Тани сообщил, что во время недавней встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа говорил о российско-сирийских отношениях.

«Ахмед аш-Шараа настроен на продолжение этого сотрудничества, выстраивание взаимодействия на основе взаимного уважения и соблюдения интересов двух народов. Сирия, без сомнения, проходит очень сложный период и, конечно, нужно поддержать вот это стремление новых властей Сирии с тем, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет этой страны», — рассказал эмир Катара.

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