Китай не нуждается в американской нефти

На фоне антикитайской политики президента США Дональда Трампа закупки американской нефти нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) в Китае сократились на 90 процентов, с пиковых 29 миллионов баррелей в июне прошлого года до трех миллионов в марте. Об этом со ссылкой на данные Vortexa пишет Bloomberg.

На смену поставкам из США пришла канадская нефть. В марте ее импорт Китаем достиг беспрецедентных 7,3 миллиона баррелей в сутки. Начало торговой войны в апреле только укрепило тенденцию.

Президент Канадско-китайского энергетического и экологического форума Вэньран Цзян отметил, что с учетом торговой войны маловероятно, что Китай захочет увеличить поставки американской нефти, а вот канадское сырье страна приветствует, потому что не хочет полагаться только на российскую или ближневосточную нефть.

По своим качествам нефть из Канады подходит для самых современных китайских НПЗ, а близость к рынку делает ее дешевле, чем аналогичная иракская Basrah Heavy.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года Китай последовательно снижал закупки американской нефти, доведя по итогу их объем до одного процента от общего объема импорта. До этого в прошлые годы страна увеличивала потребление сырья из США.