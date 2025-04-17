Когда Америка уйдет из Сирии?

План обсуждается в контексте возможного сокращения численности американских войск и пересмотра гуманитарных программ. Как заявил один из американских чиновников, приоритетом остается не поддержка сирийского населения, а недопущение усиления Ирана и возвращения террористов «Исламского государства» (ИГ). По словам другого представителя администрации, численность войск планируется сократить «до минимума», оставив лишь часть контингента на северо-востоке страны.

При этом Вашингтон сохраняет скепсис в отношении сирийского руководства. Конституцию переходного правительства в Белом доме называют «шариатом в красивой обертке». Европейские дипломаты указывают на отсутствие у США четкой стратегии, что, по их мнению, может привести к усилению позиций ИГ в регионе.

По данным издания, США также подготовили список из восьми требований к официальному Дамаску в обмен на возможное частичное снятие санкций. Среди них — разрешение американским военным проводить антитеррористические операции, запрет на деятельность палестинских вооруженных группировок и их депортация для «успокоения Израиля».

Параллельно с обсуждением переходного управления США начали эвакуацию своей военной базы на газовом месторождении Конико в Дейр-эз-Зоре. За последние 10 дней территорию покинули два крупных конвоя — в общей сложности более 270 единиц техники. Транспортировка направлена в Эрбиль, столицу иракского Курдистана. По словам источников, американские военные не поднимали в воздух наблюдательный аэростат уже более недели. На самой базе ранее находились исключительно силы США.