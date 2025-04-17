Как вырвать последние зубы «Хезболлы»?

Споры об оружии «Хезболлы» раскалывают ливанское общество уже 20 лет, однако теперь они ведутся в совершенно новых условиях. Возможность разоружения группировки кажется ближе, чем когда-либо за 40-летнюю историю ее существования. Четыре десятилетия «Хезболла» усиленно вооружалась, создавала подземные склады, а вот теперь процесс пошел в обратную сторону. Естественно, крайне медленно, естественно, с множеством оговорок, но все же. Если бы речь о разоружении «Хезболлы» зашла всего пару-тройку лет назад, то, выслушав эту идею, эксперты просто покрутили бы пальцем у виска и пошли бы по своим делам дальше. Сейчас все изменилось. И даже сами представители группировки допускают возможность переговоров о разоружении, оговариваясь, что они возможны только в том случае, если Израиль уйдет из Южного Ливана и прекратит свои удары по ливанской территории.

Престиж «Хезболлы» в ливанском обществе сегодня как никогда низок. Еще в 2006 году, после ливанско-израильской войны, ее боевиков местное население было готово носить на руках, но с тех пор она сделала все возможное, чтобы растерять свой авторитет. Убийство Рафика Харири в 2005-м и применение оружия против сторонников тогдашнего правительства в мае 2008 года, участие в сирийской войне на стороне Асада, активное сопротивление расследованию взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года – вот только краткий список тех «ступенек», по которым скатывался вниз ее былой авторитет. А 8 октября 2023 года «Хезболла» открыла «фронт поддержки» ХАМАС, хотя с самого начала как критики, так и некоторые союзники призывали руководство группировки не втягивать Ливан в большую войну. На что ее лидеры принимали горделивые позы и делали воинственные заявления, дескать, разнесем Израиль вдребезги, порвем ЦАХАЛ на клочки. Итог известен – абсолютного большинства этих лидеров сейчас уже нет в живых, «сгорели на работе», группировка дезорганизована, а часть ее арсеналов разгромлена. Падение режима Асада усугубило проблемы «Хезболлы». Бегство Башара Асада из Сирии обрушило не только ее логистику, но и финансирование. В ливанском политическом поле «Хезболла» сегодня как никогда изолирована. В новом правительстве Ливана ей и ее союзникам не досталось ни силовых министерств, ни даже монополии на представительство шиитов – иными словами, ее доступ к административному и финансовому ресурсу сильно ограничен. Естественно, что это сразу сказалось на количестве ее союзников, которые теперь или делают вид, что никогда ничего ни о какой «Хезболле» не знали и с ней не сотрудничали, или намекают на желательность ее разоружения и взахлеб хвалят монархии Персидского залива, обещающие помощь Ливану в обмен на то, что «Хезболла» сдаст оружие властям.

Давит на «Хезболлу» и новое ливанское правительство не только монархии Залива, но и американцы. «Ясно, что «Хезболла» должна быть разоружена, а израильтяне вправе добиваться этого, в том числе продолжая свои удары по объектам, принадлежащим группировке», - заявила на днях Морган Ортагус, заместитель специального посланника США на Ближнем Востоке. А в другом интервью она сравнила «Хезболлу» с раковой опухолью, которую «надо без всякой жалости удалять». Но если «Хезболла» и раковая опухоль, то весьма запущенная, пустившая множество метастазов. И так просто ее из ливанского организма не вырвать, здесь нужно мастерство искусного хирурга и время для работы. Если насильственно принуждать ее к разоружению, это может привести к вспышке вооруженных столкновений, очередную порцию которых наш пациент, то есть Ливан, может и не пережить.