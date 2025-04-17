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Кремль о мире с Украиной: Все очень сложно

15:51 1088

Переговоры по миру между Россией и Украиной продвигаются достаточно сложно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва пока концентрируется на контактах с американцами. «Тем более что дело продвигается достаточно сложно», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что российско-американские контакты являются основным треком, по которому ведется работа в рамках мирного урегулирования между Москвой и Киевом.

Он подчеркнул, что если Москва и Вашингтон все-таки говорят о мире, то европейские столицы настаивают на продолжении боевых действий. «Поэтому дела не так просто идут», — добавил Песков.

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