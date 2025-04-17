Неожиданное решение Центробанка Турции

Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 46%, хотя аналитики ожидали ее сохранения на уровне 42,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Основной причиной такого шага, несмотря на снижение инфляции до 38,1% в марте, названы глобальная экономическая нестабильность и недавние потрясения на финансовых рынках. Вероятно, речь идет о торговой политике президента США Дональда Трампа, которая усиливает давление на мировую экономику.

В марте 2024 года ключевая ставка в Турции достигала 50%, после чего началось ее постепенное снижение. В прошлом месяце глава ЦБ Фатих Карахан подчеркивал, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится до достижения устойчивого замедления инфляции и ценовой стабильности.

Дополнительным фактором давления могли стать протесты в Турции, связанные с арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу, обвиненного в коррупции. На этом фоне турецкая лира обновила исторические минимумы, а Центробанк был вынужден потратить десятки миллиардов долларов на поддержку курса.

Общие потери регулятора из-за этих интервенций, вероятно, превысили 45 миллиардов долларов, что повышает риски для финансовой стабильности и вынуждает пересматривать подход к уровню ключевой ставки.