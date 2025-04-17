Азербайджан и Сербия обсудили военное сотрудничество

Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Намиг Исламзаде встретился с находящейся с визитом в Баку делегацией во главе с командующим ВВС и ПВО Сербии генерал-майором Бране Крняйичем, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

Во время встречи стороны проанализировали текущее состояние работ, проводимых в сфере ВВС обеих стран, состоялись широкие обсуждения предстоящих задач.

По завершении встречи сербская делегация была проинформирована о направлении деятельности и задачах командного пункта, построенного в соответствии с современными стандартами и оснащенного передовыми системами управления.

В заключение были даны ответы на интересующие гостей вопросы.