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Россия еще раз: Готовы восстановить дипотношения с Грузией

16:18 516

Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению, готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет», - сказала она в ходе брифинга.

По словам Захаровой, Москва готова далее развивать взаимовыгодное сотрудничество с Тбилиси. В частности, по ее словам, РФ остается для Грузии ключевым рынком по многим направлениям, например, виноделию, а Россия является ведущим поставщиком энергоносителей и зерна.

«И Россия, и Грузия объединены общей историей, немалое значение имеет и культура, религиозная составляющая, гуманитарные связи, все то, что называется настоящими человеческими узами», - добавила она.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью «Известиям» заявил, что Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с абхазским и южноосетинским вопросами, но готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с грузинской стороной.

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