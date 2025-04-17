Nar начал новый этап профобучения для людей с нарушениями речи и слуха

В рамках своей стратегии доступности, а также приверженности принципам инклюзивности и равных возможностей мобильный оператор Nar совместно с Общественным объединением «Поддержка глухих» запустил второй этап профессионального обучения по специальности «модельер-дизайнер» для людей с нарушениями речи и слуха.

В этот раз в программе принимают участие 10 человек в возрасте от 18 до 35 лет.

Обучение направлено на развитие творческих способностей участников, а также содействие их интеграции в рынок труда и расширение возможностей для самостоятельной профессиональной деятельности. Участники получат как теоретические знания, так и практические навыки — от подбора тканей и создания эскизов до пошива готовых изделий. Программа закладывает прочную основу для их дальнейшего профессионального роста в данной сфере.

Nar рассматривает создание равных возможностей в обществе как одно из своих ключевых направлений и продолжает вносить вклад в проекты, направленные на инклюзию, образование и социальную поддержку. Особое внимание уделяется инициативам, способствующим адаптации людей с нарушениями речи и слуха.