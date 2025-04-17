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«Неделя карьеры» в Университете ADA при поддержке Банка ABB

16:45 306

При поддержке Банка АВВ в Университете ADA началась новая «Неделя карьеры», которая продлится до 23 апреля. Мероприятие направлено на ознакомление студентов и выпускников с рынком труда нашей страны и существующими возможностями для карьерного роста.

В рамках ежегодной «Недели карьеры» участвуют представители ведущих учреждений. Студенты и выпускники университета имеют возможность познакомиться с ними и установить деловые контакты.

На открытии «Недели Карьеры» выступил первый заместитель председателя правления Банка АВВ Ильхам Габибуллаев. Он рассказал студентам о карьерном пути в банковском секторе. Также дал полезные советы для молодых людей, желающих работать в этой сфере.

Более 20 учреждений участвуют в «Неделе Карьеры», организованной при партнерской поддержке Банка АВВ. В ближайшие дни студенты смогут прослушать интересные презентации от представителей этих учреждений и получить ценную информацию, которая поможет им в планировании их будущей карьеры.

Актуальная информация о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB доступна в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.

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