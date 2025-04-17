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Русские поменяли тактику в Украине и понесли тяжелые потери

16:42 1430

На юге Украины российские войска изменили тактику - вместо малых групп они начали использовать большие штурмовые подразделения, сообщили в Силах обороны Украины.

В информации отмечается, что вечером 16 апреля на Ореховском направлении россияне начали штурмовые действия в составе подразделений.

«Это произошло возле населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобково, Малая Токмачка и Малые Щербаки. В бою приняли участие не менее 320 российских штурмовиков, 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и около десятка багов. Российские войска задействовали штурмовые группы от нескольких полков 58 общевойсковой армии южного военного округа», - рассказали украинские военные.

Уточняется, что украинская воздушная разведка заблаговременно обнаружила выдвижение россиян и ВСУ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерией.

В Силах обороны Украины подчеркнули, что первое поражение российской боевой техники (уничтожено три БМП) произошло за 8 км до линии соприкосновения. Бой длился более двух с половиной часов, украинские силы наносили огневое поражение по штурмовикам.

Потери армии РФ составили 29 единиц боевой техники, 140 человек, также повреждены три танка.

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что ранее российские войска действовали малыми группами пехоты в составе пяти-семи человек и пытались захватить определенные позиции ВСУ, но сейчас они меняют тактику штурмовых действий.

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