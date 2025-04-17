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Unibank объявил финансовые результаты за первый квартал 2025 года

16:57 285

Unibank объявил финансовые результаты за первый квартал 2025 года, добившись значительных успехов в сферах кредитования бизнеса, цифровизации и расширения клиентской базы.

В соответствии со стратегическими целями банка существенно вырос объем бизнес-кредитования, увеличив его долю в общем кредитном портфеле. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем бизнес-кредитов увеличился на 32%, превысив 457 миллионов манатов, а их доля в кредитном портфеле достигла 41%. Общий кредитный портфель увеличился на 123 миллиона манатов.

Unibank, уделяющий особое внимание цифровой трансформации в рамках своего стратегического развития, представил полностью цифровой продукт для малых и микропредпринимателей в рамках проекта Leobank. Это новинка позволила предпринимателям открывать счета, проводить транзакции и получать кредиты, не посещая банк. В настоящее время более 73% банковских операций осуществляются через цифровые каналы. Количество бизнес-операций, проводимых через цифровые каналы, увеличилось на 14% по сравнению с предыдущим периодом.

Кроме этого, продолжилось развитие безналичных операций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем безналичных операций увеличился на 24%, а количество — на 30%. Только за первый квартал объем безналичных операций превысил 3,2 млрд манатов, а их количество превысило 99 миллионов.

Клиентская база банка увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом, а общее количество клиентов превысило 2 млн 86 тыс. человек. Количество клиентов-предпринимателей увеличилось на 33%, а количество юридических лиц – на 20%. Депозитный портфель также продемонстрировал устойчивый рост: объем срочных депозитов увеличился на 40 миллионов манатов, в результате чего общий депозитный портфель превысил 1,2 миллиарда манатов.

Процентные и непроцентные доходы составили 85 миллионов манатов. В этот период банк уделял особое внимание инвестициям в соответствии со своей стратегией цифрового и устойчивого развития. Эти инвестиции в сочетании с более высокими процентными расходами в результате формирования розничного портфеля и адаптации к новым требованиям ликвидности оказали влияние на краткосрочную операционную прибыльность. За отчетный период операционная прибыль составила 12 миллионов манатов, а прибыль до налогообложения составила 3,6 миллиона манатов.

Рост капитала и активов банка также продолжился. Общий капитал увеличился более чем на 10% и составил 180 миллионов манатов, а объем активов увеличился на 14%, превысив 1,8 миллиарда манатов.

Председатель правления ОАО Unibank КБ Фарид Абушев отметил: «В первом квартале 2025 года мы достигли значительного прогресса в соответствии с нашим новым стратегическим видением за счет цифровых инноваций и инициатив в области устойчивого финансирования. Наш банк поддерживает экологические цели нашей страны, реализуя проекты в соответствии с принципами устойчивого финансирования. В частности, проект гибридного автомобиля, финансируемый за счет зеленых облигаций, позволит нам ежегодно предотвращать 340 тонн выбросов углекислого газа. В ближайше время Unibank планирует поделиться с общественностью нашим обновленным подходом к устойчивому развитию, который является частью нового стратегического видения в соответствии с императивами новой эпохи. В рамках нашего обновленного стратегического видения мы также планируем реализовать ряд крупных проектов до конца года. Среди этих проектов есть важные инновации, связанные с Leobank. Впереди нас ждут как новые возможности, так и новые вызовы».

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