Грузия прикрывает внешние каналы влияния

Президент Грузии Михаил Кавелашвили утвердил изменения в закон «О политических объединениях граждан».
Согласно новым нормам, в Грузии запрещается прием иностранных грантов без предварительного согласия правительства.
Помимо грантов международным организациям также запрещено проводить публичные мероприятия, которые могут косвенно поддерживать политические партии. Речь идет о лекциях, семинарах и других формах открытого взаимодействия с общественностью.
Штраф за получение гранта без одобрения правительства составит сумму вдвое большую, чем размер самого гранта. Власти получат 10 дней на рассмотрение и утверждение каждого иностранного финансирования. При этом обжалование отказа не приостанавливает его действия. Контроль за соблюдением закона возлагается на Антикоррупционное бюро.
Документ предусматривает несколько исключений. В частности, разрешение правительства не потребуется для финансирования со стороны международных спортивных организаций. Также не требуется согласование для обучения за пределами страны — как в сфере высшего, так и среднего образования. Без одобрения допускаются также персональные стипендии.
Официальные лица заявляют, что изменения направлены на защиту государственных институтов от иностранного вмешательства и дестабилизации.