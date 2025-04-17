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Грузия прикрывает внешние каналы влияния

16:44 430

Президент Грузии Михаил Кавелашвили утвердил изменения в закон «О политических объединениях граждан».

Согласно новым нормам, в Грузии запрещается прием иностранных грантов без предварительного согласия правительства.

Помимо грантов международным организациям также запрещено проводить публичные мероприятия, которые могут косвенно поддерживать политические партии. Речь идет о лекциях, семинарах и других формах открытого взаимодействия с общественностью.

Штраф за получение гранта без одобрения правительства составит сумму вдвое большую, чем размер самого гранта. Власти получат 10 дней на рассмотрение и утверждение каждого иностранного финансирования. При этом обжалование отказа не приостанавливает его действия. Контроль за соблюдением закона возлагается на Антикоррупционное бюро.

Документ предусматривает несколько исключений. В частности, разрешение правительства не потребуется для финансирования со стороны международных спортивных организаций. Также не требуется согласование для обучения за пределами страны — как в сфере высшего, так и среднего образования. Без одобрения допускаются также персональные стипендии.

Официальные лица заявляют, что изменения направлены на защиту государственных институтов от иностранного вмешательства и дестабилизации.

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