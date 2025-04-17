Грузия прикрывает внешние каналы влияния

Помимо грантов международным организациям также запрещено проводить публичные мероприятия, которые могут косвенно поддерживать политические партии. Речь идет о лекциях, семинарах и других формах открытого взаимодействия с общественностью.

Штраф за получение гранта без одобрения правительства составит сумму вдвое большую, чем размер самого гранта. Власти получат 10 дней на рассмотрение и утверждение каждого иностранного финансирования. При этом обжалование отказа не приостанавливает его действия. Контроль за соблюдением закона возлагается на Антикоррупционное бюро.

Документ предусматривает несколько исключений. В частности, разрешение правительства не потребуется для финансирования со стороны международных спортивных организаций. Также не требуется согласование для обучения за пределами страны — как в сфере высшего, так и среднего образования. Без одобрения допускаются также персональные стипендии.

Официальные лица заявляют, что изменения направлены на защиту государственных институтов от иностранного вмешательства и дестабилизации.