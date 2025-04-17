Россия исключила «Талибан» из списка террористов

Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановке запрета деятельности «Талибана» и постановил исключить движение из списка террористических организаций, сообщает РБК.
Решение подлежит немедленному исполнению, сообщил судья Олег Нефедов. Поскольку заседание проходило в закрытом режиме, прессу пустили только на оглашение решения, детали искового заявления неизвестны.
«Талибан» стал первой в России организацией, которую исключили из списка террористических после прошлогодних поправок в федеральный закон «О противодействии терроризму». Согласно принятым тогда нововведениям, запрет на деятельность организации может быть приостановлен решением суда, если она прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений. В пояснительной записке авторы инициативы отмечали, что создание такого механизма направлено на устранение правового пробела.
В России «Талибан» находился в списке террористических организаций с 2003 года. В запрещающем его деятельность решении Верховного суда РФ говорилось, что движение поддерживает связи с незаконными вооруженными формированиями в Чечне и использует методы террора. «При поддержке Усамы бен Ладена изыскивала возможности для захвата исламскими движениями власти в центрально-азиатских государствах, в том числе и в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии», — аргументировал решение суд.
В августе 2021-го на фоне вывода из Афганистана американских войск «Талибан» пришел к власти в стране. На месте Исламской Республики Афганистан члены движения второй раз в истории провозгласили создание «Исламского Эмирата Афганистан».
В мае 2024 года МИД и Минюст РФ доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций. Ведомства указали, что «Талибан» контролирует всю территорию Афганистана и является там реальной властью. Президент РФ, комментируя эту инициативу, сказал, что отношения с Кабулом «выстраивать как-то надо», хотя «в Афганистане есть проблемы, они безусловные, они всем хорошо известны».