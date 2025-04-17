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Мурсал Ибрагимов принял граждан в Сабирабаде

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16:59 276

В четверг, 17 апреля, начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС) Мурсал Ибрагимов провел прием граждан в Центре Гейдара Алиева в Сабирабаде, приняв жителей Сабирабадского, Саатлинского, Имишлинского, Бейлаганского и Ходжавендского районов.

Перед приемом они посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили цветы к его могиле.

На приеме были выслушаны обращения 15 граждан, включая 7 семей шехидов и 2 ветеранов войны. Граждане обращались по вопросам, связанным с призывом на действительную военную службу, трудоустройством в ГСМПВС, определением мест службы своих детей на будущие сроки и др.

Во время приема М.Ибрагимов выслушал каждое обращение, дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их оперативного решения в соответствии с требованиями законодательства.

Часть обращений граждан решили на месте, некоторые вопросы взяли на контроль для дальнейшего изучения. Обращения, не входящие в полномочия Госслужбы, были перенаправлены в соответствующие организации.

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