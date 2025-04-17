Украинская армия продвигается в Донбассе

Украинские Силы обороны за последние недели освободили около 16 кв. км территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино и Шевченко возле города Покровска Донецкой области Украины.
Об этом 17 апреля сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, в течение нескольких дней он находился в операционной зоне войск Объединенной тактической группы «Донецк».
«В течение трех суток побывал фактически во всех бригадах этой мощной группировки Сил обороны Украины, которая несет на себе основное бремя противостояния весеннему наступлению врага и уничтожает его лучшие силы и средства», — сообщил Сырский.
Главком ВСУ отметил, что на Покровском направлении ежедневно отражаются до 30 штурмовых действий, а войска РФ несут значительные потери.
«Противник не отказался от своих планов — вытеснить наши подразделения за пределы Донецкой и Луганской областей и выйти на административные границы. Однако замысел врага остается нереализованным», — подчеркнул главнокомандующий.
16 апреля аналитический проект DeepState сообщил, что украинские войска отбили утраченные ранее позиции в районе населенного пункта Новый Труд, а также вблизи Днепроэнергии на Новопавловском направлении. По их данным, подразделения ВСУ закрепились на позициях к югу от Покровска — всего в 3 км от города.
Аналитики американского Института изучения войны ранее сообщали, что за последний год российские войска потеряли более пяти дивизий танков и тысячи солдат, пытаясь захватить Покровск.