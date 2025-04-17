Украинская армия продвигается в Донбассе

«В течение трех суток побывал фактически во всех бригадах этой мощной группировки Сил обороны Украины, которая несет на себе основное бремя противостояния весеннему наступлению врага и уничтожает его лучшие силы и средства», — сообщил Сырский.

По его словам, в течение нескольких дней он находился в операционной зоне войск Объединенной тактической группы «Донецк».

Украинские Силы обороны за последние недели освободили около 16 кв. км территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино и Шевченко возле города Покровска Донецкой области Украины.

Главком ВСУ отметил, что на Покровском направлении ежедневно отражаются до 30 штурмовых действий, а войска РФ несут значительные потери.

«Противник не отказался от своих планов — вытеснить наши подразделения за пределы Донецкой и Луганской областей и выйти на административные границы. Однако замысел врага остается нереализованным», — подчеркнул главнокомандующий.

16 апреля аналитический проект DeepState сообщил, что украинские войска отбили утраченные ранее позиции в районе населенного пункта Новый Труд, а также вблизи Днепроэнергии на Новопавловском направлении. По их данным, подразделения ВСУ закрепились на позициях к югу от Покровска — всего в 3 км от города.

Аналитики американского Института изучения войны ранее сообщали, что за последний год российские войска потеряли более пяти дивизий танков и тысячи солдат, пытаясь захватить Покровск.