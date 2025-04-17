Москва выступила с важным предложением к Баку и Еревану

«Скорейшее возобновление полноценного взаимодействия в трехстороннем формате, конечно, способствовало бы установлению устойчивого мира и благополучия на Южном Кавказе, и конечно, мы готовы оказывать содействие азербайджанским и армянским партнерам на всех ключевых направлениях примирения двух стран», - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что у российской стороны есть наработки по разблокированию транспортных региональных коммуникаций в рамках трехсторонней профильной рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

«Мы готовы делиться своим опытом по делимитации и демаркации границы. Наши специалисты в этой области, мне кажется признанно, одни из лучших на постсоветском пространстве. У нас есть и уникальный картографический материал. Можем помочь в решении накопившихся за годы армяно-азербайджанского конфликта гуманитарных вопросов», - сказала Мария Захарова.

Захарова также заявила, что все структуры Минской конференции по карабахскому урегулированию подлежат роспуску: «С прекращением американским и французским сопредседателями Минской группы общения с российским сопредседателем, а это случилось в феврале 2022 года, а также с признанием Арменией Карабаха неотъемлемой частью Азербайджанской Республики по итогам саммита Армения-Азербайджан-Европейский Союз-Франция в Праге (а это было 6 октября 2022 года), также кардинальным изменением ситуации «на земле», ну опять же, если говорить, это осень 2023 года, вот этот самый утвержденный ОБСЕ мандат сопредседателей Минской конференции ОБСЕ по урегулированию в Карабахе утратил свою актуальность».

«Мы много раз на этой теме останавливались. Соответственно, как следствие, все структуры Минской конференции: это и Минская группа, и группа планирования высокого уровня, и пост личного представителя действующего представителя ОБСЕ по карабахскому урегулированию — все это подлежит роспуску. Мы полагаем, что оптимальный путь для принятия соответствующего решения — это совместное предложение Баку и Еревана о ликвидации указанных институтов», - добавила она.