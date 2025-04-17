USD 1.7000
EUR 1.9315
RUB 2.0420
Подписаться на уведомления
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют
Новость дня
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют

Москва выступила с важным предложением к Баку и Еревану

17:20 327

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила готовность России помочь Азербайджану и Армении в разблокировании коммуникаций региона, делимитации границы и решении гуманитарных вопросов между странами.

«Скорейшее возобновление полноценного взаимодействия в трехстороннем формате, конечно, способствовало бы установлению устойчивого мира и благополучия на Южном Кавказе, и конечно, мы готовы оказывать содействие азербайджанским и армянским партнерам на всех ключевых направлениях примирения двух стран», - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что у российской стороны есть наработки по разблокированию транспортных региональных коммуникаций в рамках трехсторонней профильной рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

«Мы готовы делиться своим опытом по делимитации и демаркации границы. Наши специалисты в этой области, мне кажется признанно, одни из лучших на постсоветском пространстве. У нас есть и уникальный картографический материал. Можем помочь в решении накопившихся за годы армяно-азербайджанского конфликта гуманитарных вопросов», - сказала Мария Захарова.

Захарова также заявила, что все структуры Минской конференции по карабахскому урегулированию подлежат роспуску: «С прекращением американским и французским сопредседателями Минской группы общения с российским сопредседателем, а это случилось в феврале 2022 года, а также с признанием Арменией Карабаха неотъемлемой частью Азербайджанской Республики по итогам саммита Армения-Азербайджан-Европейский Союз-Франция в Праге (а это было 6 октября 2022 года), также кардинальным изменением ситуации «на земле», ну опять же, если говорить, это осень 2023 года, вот этот самый утвержденный ОБСЕ мандат сопредседателей Минской конференции ОБСЕ по урегулированию в Карабахе утратил свою актуальность».

«Мы много раз на этой теме останавливались. Соответственно, как следствие, все структуры Минской конференции: это и Минская группа, и группа планирования высокого уровня, и пост личного представителя действующего представителя ОБСЕ по карабахскому урегулированию — все это подлежит роспуску. Мы полагаем, что оптимальный путь для принятия соответствующего решения — это совместное предложение Баку и Еревана о ликвидации указанных институтов», - добавила она.

Москва выступила с важным предложением к Баку и Еревану
Москва выступила с важным предложением к Баку и Еревану
17:20 328
Украинская армия продвигается в Донбассе
Украинская армия продвигается в Донбассе
17:15 504
Русские поменяли тактику в Украине и понесли тяжелые потери
Русские поменяли тактику в Украине и понесли тяжелые потери
16:42 1445
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Страшные последствия наводнений в Азербайджане фото; видео; обновлено 15:18
15:18 5921
Хлопнули хлопководство. Фермеры жалуются
Хлопнули хлопководство. Фермеры жалуются приемная haqqin.az; все еще актуально
10:56 2905
Неожиданное решение Центробанка Турции
Неожиданное решение Центробанка Турции
16:00 2208
Ливни обрушили мост в Гарадагском районе: жители отрезаны от внешнего мира
Ливни обрушили мост в Гарадагском районе: жители отрезаны от внешнего мира фото; видео
12:01 4822
Элементарная математика: пошлины угробят Америку
Элементарная математика: пошлины угробят Америку наша аналитика; все еще актуально
03:12 5505
Когда Америка уйдет из Сирии?
Когда Америка уйдет из Сирии?
15:48 761
Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
15:22 2495
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:17
15:17 1231

ЭТО ВАЖНО

Москва выступила с важным предложением к Баку и Еревану
Москва выступила с важным предложением к Баку и Еревану
17:20 328
Украинская армия продвигается в Донбассе
Украинская армия продвигается в Донбассе
17:15 504
Русские поменяли тактику в Украине и понесли тяжелые потери
Русские поменяли тактику в Украине и понесли тяжелые потери
16:42 1445
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Страшные последствия наводнений в Азербайджане фото; видео; обновлено 15:18
15:18 5921
Хлопнули хлопководство. Фермеры жалуются
Хлопнули хлопководство. Фермеры жалуются приемная haqqin.az; все еще актуально
10:56 2905
Неожиданное решение Центробанка Турции
Неожиданное решение Центробанка Турции
16:00 2208
Ливни обрушили мост в Гарадагском районе: жители отрезаны от внешнего мира
Ливни обрушили мост в Гарадагском районе: жители отрезаны от внешнего мира фото; видео
12:01 4822
Элементарная математика: пошлины угробят Америку
Элементарная математика: пошлины угробят Америку наша аналитика; все еще актуально
03:12 5505
Когда Америка уйдет из Сирии?
Когда Америка уйдет из Сирии?
15:48 761
Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
Пашинян: Карабах использовали, чтобы уничтожить Армению
15:22 2495
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева
Министр иностранных дел Словении у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:17
15:17 1231
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться