Российский депутат всю войну живет в Украине и работает оттуда

Муниципальный депутат из Забайкальского края России Михаил Носик четвертый год исполняет свои обязанности дистанционно, проживая в украинском городе Днепре, куда он уехал незадолго до начала полномасштабной войны, сообщил порталу «Чита.ру» глава совета Каларского муниципального округа Аркадий Громов.

«Человек попал в трудную жизненную ситуацию. Он за сутки до начала специальной военной операции приехал в Украину, где родился. Просто ему не повезло, что он родился в Украине и решил туда съездить», — сказал Громов.

По его словам, в начале этого года прокуратура потребовала разобраться в вопросе. После этого совет провел заседание комиссии по этике. В документе говорится, что депутат Носик находится в Украине с 2021 года. Он принимает участие в заседаниях совета по видеосвязи «с помощью одного из мессенджеров», голосует за принятие решений, а также принимает посетителей. В разговоре с членами комиссии по этике Носик объяснил, что в Днепре у него проживают родственники, а сам он проходит лечение от онкологического заболевания. Зарплату, по словам депутата, он не получает, а живет на пенсию в 27 тыс. руб., которую конвертирует в биткоины, а затем — в гривны.

По данным Baza, Носик поехал в Украину на своем автомобиле, чтобы пройти лечение в онкодиспансере. После начала войны он несколько раз обращался в МИД России по поводу возвращения в страну, но ему так и не помогли.

На заседании комиссии по этике Носик отметил, что не хочет складывать свои полномочия, поскольку статус депутата делает его более ценным человеком при задержании в Украине и дает ему возможность попасть под обмен. Однако по итогам беседы комиссия решила инициировать процедуру досрочного прекращения полномочий Носика.

Носик избрался депутатом в декабре 2020 года по партийному списку ЛДПР. Срок его полномочий истекает в декабре 2025 года.