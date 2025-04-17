Новые заместители министра труда и соцзащиты населения

Распоряжениями президента Азербайджана Ильхама Алиева Анар Байрамов и Рашад Мустафаев назначены заместителями министра труда и социальной защиты населения.
Ранее А.Байрамов занимал должность председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации.
Рашад Мустафаев в 2001-2015 годах был ведущим консультантом, главным консультантом, завсектором, заместителем начальника отдела права Министерства экономики, в 2015-2023 годах - заместителем генерального директора ЗАО «Южный газовый коридор», с 2023 года - генеральным директором ЗАО Ekol Mühəndislik Xidmətləri.