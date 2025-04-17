USD 1.7000
EUR 1.9315
RUB 2.0420
Подписаться на уведомления
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют
Новость дня
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют

Новые заместители министра труда и соцзащиты населения

17:48 958

Распоряжениями президента Азербайджана Ильхама Алиева Анар Байрамов и Рашад Мустафаев назначены заместителями министра труда и социальной защиты населения.

Ранее А.Байрамов занимал должность председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Рашад Мустафаев в 2001-2015 годах был ведущим консультантом, главным консультантом, завсектором, заместителем начальника отдела права Министерства экономики, в 2015-2023 годах - заместителем генерального директора ЗАО «Южный газовый коридор», с 2023 года - генеральным директором ЗАО Ekol Mühəndislik Xidmətləri.

Съели все-таки Зарифа!
Съели все-таки Зарифа! наше поле зрения; все еще актуально
11:56 4503
Как вырвать последние зубы «Хезболлы»?
Как вырвать последние зубы «Хезболлы»? главный вопрос
16:08 1548
Гарвардский университет душили-душили, душили-душили…
Гарвардский университет душили-душили, душили-душили… горячая тема; все еще актуально
11:22 3066
Президент Молдовы: «Вступим в ЕС, чтобы нас не забирали ночью и не отправляли в Сибирь»
Президент Молдовы: «Вступим в ЕС, чтобы нас не забирали ночью и не отправляли в Сибирь»
18:33 608
Лидеры всех стран СНГ на параде Победы
Лидеры всех стран СНГ на параде Победы
18:22 3281
Стоило заговорить о мире между Азербайджаном и Арменией – Россия тут как тут
Стоило заговорить о мире между Азербайджаном и Арменией – Россия тут как тут
18:06 2029
Первая трехсторонка. Какие договоренности достигнуты в Тбилиси
Первая трехсторонка. Какие договоренности достигнуты в Тбилиси обновлено 17:35
17:35 5876
Украинская армия продвигается в Донбассе
Украинская армия продвигается в Донбассе
17:15 2428
Русские поменяли тактику в Украине и понесли тяжелые потери
Русские поменяли тактику в Украине и понесли тяжелые потери
16:42 3512
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Страшные последствия наводнений в Азербайджане фото; видео; обновлено 15:18
15:18 7412
Хлопнули хлопководство. Фермеры жалуются
Хлопнули хлопководство. Фермеры жалуются приемная haqqin.az; все еще актуально
10:56 3240

ЭТО ВАЖНО

Съели все-таки Зарифа!
Съели все-таки Зарифа! наше поле зрения; все еще актуально
11:56 4503
Как вырвать последние зубы «Хезболлы»?
Как вырвать последние зубы «Хезболлы»? главный вопрос
16:08 1548
Гарвардский университет душили-душили, душили-душили…
Гарвардский университет душили-душили, душили-душили… горячая тема; все еще актуально
11:22 3066
Президент Молдовы: «Вступим в ЕС, чтобы нас не забирали ночью и не отправляли в Сибирь»
Президент Молдовы: «Вступим в ЕС, чтобы нас не забирали ночью и не отправляли в Сибирь»
18:33 608
Лидеры всех стран СНГ на параде Победы
Лидеры всех стран СНГ на параде Победы
18:22 3281
Стоило заговорить о мире между Азербайджаном и Арменией – Россия тут как тут
Стоило заговорить о мире между Азербайджаном и Арменией – Россия тут как тут
18:06 2029
Первая трехсторонка. Какие договоренности достигнуты в Тбилиси
Первая трехсторонка. Какие договоренности достигнуты в Тбилиси обновлено 17:35
17:35 5876
Украинская армия продвигается в Донбассе
Украинская армия продвигается в Донбассе
17:15 2428
Русские поменяли тактику в Украине и понесли тяжелые потери
Русские поменяли тактику в Украине и понесли тяжелые потери
16:42 3512
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Страшные последствия наводнений в Азербайджане фото; видео; обновлено 15:18
15:18 7412
Хлопнули хлопководство. Фермеры жалуются
Хлопнули хлопководство. Фермеры жалуются приемная haqqin.az; все еще актуально
10:56 3240
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться