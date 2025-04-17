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Зеленский предупредил о новых атаках России на энергетику

17:54 498

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новые атаки на энергетическую инфраструктуру страны.

По его словам, прошедшую зиму Украине удалось пережить без блэкаута, несмотря на многочисленные угрозы и отключения.

«Было сложно, было много угроз, отключений, потерь. Но Украина сохранила свою энергосистему — объединенную, рабочую. И это очень важное достижение нашего народа, именно народа», — подчеркнул Зеленский.

При этом он добавил, что угроза никуда не исчезла: «Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас — и накануне Пасхи, и после нее — возможны новые удары России. Мы будем и дальше защищать нашу страну, нашу энергетику».

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «новых указаний Путина по мораторию на удары не было».

18 марта после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Кремле сообщили о введении временного моратория на удары по энергообъектам на 30 суток. С учетом даты начала этот срок истекает 16 апреля.

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