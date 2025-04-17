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НАТО соберется в Анталье

18:08 763

Главы МИД НАТО проведут неформальную встречу 14-15 мая в Анталье, сообщила пресс-служба НАТО.

«Неформальная встреча министров иностранных дел пройдет 14-15 мая в Анталье под председательством генсека Марка Рютте», - сообщил альянс. 

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