Стоило заговорить о мире между Азербайджаном и Арменией – Россия тут как тут

Москва в очередной раз подтверждает свою готовность оказывать содействие и Азербайджану, и Армении в вопросе примирения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос news.ru.

По ее словам, договоренности лидеров Азербайджана, России и Армении от 2020 года «полностью сохраняют свою актуальность».

«Мы это повторяем каждую неделю, отвечая на вопросы. Скорейшее возобновление полноценного взаимодействия в многостороннем формате, конечно, способствовало бы установлению устойчивого мира и благополучия на Южном Кавказе.

Конечно, мы готовы оказывать содействие азербайджанским и армянским партнерам на всех ключевых направлениях примирения двух стран», - сказала Захарова.

По ее словам, «достигнуты позитивные наработки» по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций в рамках профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

Захарова также заявила, что все структуры Минской конференции по карабахскому урегулированию подлежат роспуску: «С прекращением американским и французским сопредседателями Минской группы общения с российским сопредседателем, а это случилось в феврале 2022 года, а также с признанием Арменией Карабаха неотъемлемой частью Азербайджанской Республики по итогам саммита Армения-Азербайджан-Европейский Союз-Франция в Праге (а это было 6 октября 2022 года), также кардинальным изменением ситуации «на земле», ну опять же, если говорить, это осень 2023 года, вот этот самый утвержденный ОБСЕ мандат сопредседателей Минской конференции ОБСЕ по урегулированию в Карабахе утратил свою актуальность».

«Мы много раз на этой теме останавливались. Соответственно, как следствие, все структуры Минской конференции: это и Минская группа, и группа планирования высокого уровня, и пост личного представителя действующего представителя ОБСЕ по карабахскому урегулированию — все это подлежит роспуску. Мы полагаем, что оптимальный путь для принятия соответствующего решения — это совместное предложение Баку и Еревана о ликвидации указанных институтов», - добавила она.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Турция может сыграть позитивную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений. Он также не исключил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть подписан в Турции.

Армянский министр также сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует заинтересованность в нормализации отношений между официальными Баку и Ереваном.