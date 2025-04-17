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Президент Молдовы: «Вступим в ЕС, чтобы нас не забирали ночью и не отправляли в Сибирь»

18:33 612

Молдова должна присоединиться к ЕС в ближайшие четыре года, заявила президент страны Майя Санду. По ее словам, главной задачей для Кишинева является сохранение мира и свободы.

«Сохраним нашу свободу, потому что мы хотим жить достойно, будем знать, что никто не придет посреди ночи забирать нас из собственных домов, чтобы отправить в ледяную Сибирь, что нашу молодежь не будут бросать в тюрьмы за то, что они имеют свое мнение, что никто не закроет наши границы и не изолирует нас от остального мира», – сказала Санду.

В то же время президент призвала граждан забыть о разногласиях, когда речь идет о мире, и не забывать, что свободу гораздо легче обеспечить в Европейском Союзе.

«Давайте помнить, чего мы все хотим больше всего. И, со всеми внутренними противоречиями, обидами или различиями, давайте идти общим путем, который обеспечит три важные вещи: во-первых, мир и безопасность для наших семей, во-вторых, стабильность и национальное единство, и в-третьих, экономическое развитие и благосостояние.

Нет сомнений – мы сможем обеспечить мир и свободу гораздо легче, когда будем в Европейском Союзе. Именно поэтому мы должны продолжать работать днем и ночью, чтобы присоединиться к ЕС как можно быстрее. Не через 10-20 лет, а в ближайшие четыре года», - подытожила Санду.

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