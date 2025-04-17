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Крупные нарушения в Клиническом медицинском центре

18:41 840

В расходах Клинического медицинского центра Азербайджана за 2022-2023 годы зафиксированы серьезные нарушения, включая необоснованные выплаты и неэффективное использование бюджетных средств. Об этом говорится в бюллетене «Государственный аудит» Счетной палаты за I квартал 2025 года.

По данным Палаты, смета расходов учреждения не соответствовала реальным потребностям, часть сотрудников получала полную зарплату во время отпусков и больничных, а врачам-резидентам начислялись необоснованные надбавки.

Кроме того, на складах без использования хранилось оборудование на сумму 2 млн 457,1 тыс. манатов и медикаменты почти на 300 тыс. манатов. Центр также допускал ошибки в учете имущества и несвоевременно получал оплату за оказанные медицинские услуги.

Из общего объема оказанных за два года услуг на сумму более 54 млн манатов только 47 млн манатов признаны обоснованными. Это означает, что 13% средств были выплачены без достаточных оснований.

Счетная палата отмечает, что выявленные нарушения отрицательно сказались на эффективности использования бюджетных средств.

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