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Крупные нарушения и в «Ичеришехер»

18:44 1189

В управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и подведомственных ему учреждениях выявлены серьезные финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств и управлении имуществом. Об этом говорится в бюллетене Счетной палаты «Государственный аудит» за первый квартал 2025 года.

По результатам аудита управление произвело расчет потребности бюджетного финансирования по государственному заказу без соблюдения требований «Правил составления и исполнения государственного бюджета».

Так, для отделов спрогнозированы и предусмотрены лишние 1 735 336 манатов и 863 661 манат. Помимо этого, оставшиеся на расчетном счете управления остаточные средства по доходам от хозяйственной деятельности за двухлетний период в размере 320 551 манат и 1 405 448,02 маната также не были учтены при расчете бюджетной потребности.

В ходе проверки был выявлен также ряд других нарушений.

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