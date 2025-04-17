США заявляют, что Украине не победить на поле боя. А Германия выделяет военную помощь

Правительство Германии анонсировало очередной пакет военной поддержки для Украины. В его состав вошли ракеты для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, три самоходные артиллерийские установки Zuzana-2, бронетехника, а также 27 тысяч артиллерийских боеприпасов калибром 155 мм.

Между тем официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что конфликт между Россией и Украиной «не может быть разрешен с помощью военной силы».

«Это мясорубка. У того, что тут происходит, нет военного решения», — так Брюс описала ситуацию в Украине.