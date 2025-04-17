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Полковник Гезиев получил 4 года, а врач Гулиев – 3

19:42 1008

Завершился процесс по делу об убийстве солдата Джейхуна Гусейнова, проходивший в отношении командира части и начальника медицинской службы.

Согласно решению Нахчыванского военного суда, командир воинской части полковник Самир Гезиев приговорён к 4 годам лишения свободы, начальник медицинской службы части Айдын Гулиев — к 3 годам. Айдын Гулиев был взят под стражу в зале суда.

Прокуратура запрашивала для Самира Гезиева 5 лет заключения, для Айдына Гулиева — 4 года.

Напомним, что солдат азербайджанской армии Джейхун Тофиг оглу Гусейнов пропал 9 июня прошлого года в районе населённого пункта Гюннют Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики при невыясненных обстоятельствах.

Через несколько дней его тело было обнаружено в том же районе.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 Уголовного кодекса Азербайджана (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах).

В рамках расследования были назначены судебно-медицинская, комплексная баллистическая, дактилоскопическая и трасологическая экспертизы, проведены осмотры места происшествия и тела, допрошены свидетели, изъяты и исследованы вещественные доказательства.

Кроме того, полковник Самир Метлеб оглу Гезиев и начальник медицинской службы Айдын Яшар оглу Гулиев были обвинены по статье 341.2.3 УК Азербайджана (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, совершённое группой лиц).

Отмечается, что Джейхун Гусейнов был выпускником Университета ADA.

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