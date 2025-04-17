США остудили пыл России

США отказались от российского предложения возобновить прямое авиасообщение между странами и подчеркивают, что этому должно предшествовать перемирие в Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он добавил, что также нет подвижек по вопросу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. «Разговор об этом идет, об этом телефонном разговоре. Пока договоренностей не достигнуто», — сказал Ушаков.

После начала войны в Украине США и Евросоюз закрыли небо для российских авиакомпаний. Недавно Россия предложила снять санкции с «Аэрофлота» ради возобновления прямого авиасообщения с США, причем объявил об этом министр иностранных дел Сергей Лавров.