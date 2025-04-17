Зеленский обвинил посланника Трампа в переходе на сторону России

Зеленский отметил, что Украина никогда не будет признавать временно оккупированные территории российскими, и эта позиция не изменилась.

«Считаю, что господин Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасна, потому что он – сознательно или бессознательно, я не знаю – распространяет российские нарративы», – добавил он.

По мнению главы государства, посланник Трампа не имеет мандата обсуждать украинские территории, которые принадлежат украинскому народу.

«Поэтому вообще не понимаю, о чем он говорит. Мы все это слышали, как бред господина Путина. Я не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы распространять в других цивилизованных странах. Поэтому я серьезно к этому не отношусь», – подытожил президент Украины.

На днях спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в эфире Fox News, что мирное соглашение будет включать урегулирование вопроса «так называемых пяти территорий», не уточнив, о чем именно идет речь.

Ранее в своем резонансном интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что «самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона», однако, когда он стал перечислять их, насчитал пять: «Донбасс, Крым, Луганск и еще два других».