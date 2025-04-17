USD 1.7000
EUR 1.9315
RUB 2.0420
Подписаться на уведомления
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют
Новость дня
Проливные дожди в Баку не утихают: улицы затоплены, людей эвакуируют

Зеленский обвинил посланника Трампа в переходе на сторону России

20:07 1468

Президент Владимир Зеленский считает, что посланник Трампа Стив Уиткофф своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в «мирное соглашение» распространяет российские нарративы.

Зеленский отметил, что Украина никогда не будет признавать временно оккупированные территории российскими, и эта позиция не изменилась.

«Считаю, что господин Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасна, потому что он – сознательно или бессознательно, я не знаю – распространяет российские нарративы», – добавил он.

По мнению главы государства, посланник Трампа не имеет мандата обсуждать украинские территории, которые принадлежат украинскому народу.

«Поэтому вообще не понимаю, о чем он говорит. Мы все это слышали, как бред господина Путина. Я не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы распространять в других цивилизованных странах. Поэтому я серьезно к этому не отношусь», – подытожил президент Украины.

На днях спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в эфире Fox News, что мирное соглашение будет включать урегулирование вопроса «так называемых пяти территорий», не уточнив, о чем именно идет речь.

Ранее в своем резонансном интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что «самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона», однако, когда он стал перечислять их, насчитал пять: «Донбасс, Крым, Луганск и еще два других».

Мафиози-партнер Трампа купил яхту Медведева
Мафиози-партнер Трампа купил яхту Медведева
20:40 939
Президент Украины обвинил Китай
Президент Украины обвинил Китай
20:24 1186
Зеленский обвинил посланника Трампа в переходе на сторону России
Зеленский обвинил посланника Трампа в переходе на сторону России
20:07 1469
США остудили пыл России
США остудили пыл России
19:47 2348
Съели все-таки Зарифа!
Съели все-таки Зарифа! наше поле зрения; все еще актуально
11:56 5182
Как вырвать последние зубы «Хезболлы»?
Как вырвать последние зубы «Хезболлы»? главный вопрос
16:08 1887
Гарвардский университет душили-душили, душили-душили…
Гарвардский университет душили-душили, душили-душили… горячая тема; все еще актуально
11:22 3532
Президент Молдовы: «Вступим в ЕС, чтобы нас не забирали ночью и не отправляли в Сибирь»
Президент Молдовы: «Вступим в ЕС, чтобы нас не забирали ночью и не отправляли в Сибирь»
18:33 1376
Лидеры всех стран СНГ на параде Победы
Лидеры всех стран СНГ на параде Победы
18:22 5445
Стоило заговорить о мире между Азербайджаном и Арменией – Россия тут как тут
Стоило заговорить о мире между Азербайджаном и Арменией – Россия тут как тут
18:06 3832
Первая трехсторонка. Какие договоренности достигнуты в Тбилиси
Первая трехсторонка. Какие договоренности достигнуты в Тбилиси обновлено 17:35
17:35 6806

ЭТО ВАЖНО

Мафиози-партнер Трампа купил яхту Медведева
Мафиози-партнер Трампа купил яхту Медведева
20:40 939
Президент Украины обвинил Китай
Президент Украины обвинил Китай
20:24 1186
Зеленский обвинил посланника Трампа в переходе на сторону России
Зеленский обвинил посланника Трампа в переходе на сторону России
20:07 1469
США остудили пыл России
США остудили пыл России
19:47 2348
Съели все-таки Зарифа!
Съели все-таки Зарифа! наше поле зрения; все еще актуально
11:56 5182
Как вырвать последние зубы «Хезболлы»?
Как вырвать последние зубы «Хезболлы»? главный вопрос
16:08 1887
Гарвардский университет душили-душили, душили-душили…
Гарвардский университет душили-душили, душили-душили… горячая тема; все еще актуально
11:22 3532
Президент Молдовы: «Вступим в ЕС, чтобы нас не забирали ночью и не отправляли в Сибирь»
Президент Молдовы: «Вступим в ЕС, чтобы нас не забирали ночью и не отправляли в Сибирь»
18:33 1376
Лидеры всех стран СНГ на параде Победы
Лидеры всех стран СНГ на параде Победы
18:22 5445
Стоило заговорить о мире между Азербайджаном и Арменией – Россия тут как тут
Стоило заговорить о мире между Азербайджаном и Арменией – Россия тут как тут
18:06 3832
Первая трехсторонка. Какие договоренности достигнуты в Тбилиси
Первая трехсторонка. Какие договоренности достигнуты в Тбилиси обновлено 17:35
17:35 6806
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться