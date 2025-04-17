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Президент Украины обвинил Китай

20:24 1186

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в поставках оружия российской армии. Его слова цитирует «Интерфакс-Украина».

Мы наконец получили информацию, что Китай поставляет оружие РФ. На сегодня мы имеем общую информацию от Службы безопасности [Украины], от разведок о порохе, артиллерии. И я думаю, что мы очень подробно сможем об этом сказать на следующей неделе.

Зеленский добавил, что, по данным Киева, представители Китая также могут заниматься производством оружия на территории России.

Китай официально занимает нейтральную позицию в российско-украинской войне и призывает стороны «завершить ее путем переговоров». Страна не присоединилась к антироссийским санкциям.

В начале апреля в плен ВСУ попали двое граждан Китая, воевавших на стороне России. Официальный Пекин подчеркнул, что они «действовали как частные лица» и что МИД Китая неоднократно предостерегал граждан КНР от участия в войне. Сами пленные заявили, что приехали в Россию, чтобы заработать денег, а отправиться на войну их якобы заставили обманом.

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