Мафиози-партнер Трампа купил яхту Медведева

Стоимость судна, построенного в 2018 году на верфи Amels, оценивается в $100 млн. Роскошная четырёхпалубная яхта рассчитана на 12 гостей, развивает максимальную скорость до 17 узлов и имеет дорогие интерьеры от Winch Design. На борту есть 6,5-метровый инфинити-бассейн, аквадискотека и просторные лаунж-зоны.

Два источника «Проекта» уверяли, что владельцем яхты является семья Игоря Юсуфова, бывшего министра энергетики и миллиардера, находящегося под санкциями США. Лодкой пользовался и сам Дмитрий Медведев с сыном.

На «Вселенной» у бывшего президента и премьера есть кабинет и спецсвязь, а в территориальных водах РФ ее часто сопровождали корабли ВМФ. В 2020 году «Вселенная» не менее 72 дней провела в порту Сочи. В начале 2022 года яхта находилась в Италии и во избежание ареста срочно покинула страну и через Турцию приплыла в Сочи.

На этой неделе судно направилось через Атлантику в США. Конечной точкой маршрута указан US PBI — район Норд Палм Бич, который находится недалеко от Майами. В этом регионе находится дом Сталуппи в Palm Beach Gardens, а также его музей ретрокаров Cars of Dreams.

Сталуппи начал карьеру как автомеханик в Бруклине, но в 1970-х сделал ставку на тогда ещё малоизвестный бренд Honda. Вскоре он стал владельцем 20 автосалонов в Нью-Йорке, а затем добавил к бизнесу дилерство Hyundai. Его компания Atlantic Automotive Group вошла в число крупнейших автодилеров США.

В 1980-х он занялся яхтостроением, основав во Флориде верфь Millennium Super Yachts, и теперь известен как владелец коллекции яхт, названных в честь фильмов о Джеймсе Бонде: Moonraker, Octopussy, Spectre, The World Is Not Enough. Сталуппи не в первый раз использует название Casino Royale — прежняя одноимённая яхта недавно была им продана.

В 1988 году Сталуппи заключил сделку с Дональдом Трампом, получив права на его имя для своей компании по аренде лимузинов. Трампу про это партнерство напоминают до сих пор из-за того, что Сталуппи связывают с мафиозным кланом Коломбо. Это одна из пяти знаменитых мафиозных семей, контролировавшая организованную преступность в Нью-Йорке. Об этих кланах выпущено несколько фильмов и игр, включая трилогию «Крестного отца», «Клан Сопрано» и Grand Theft Auto.

На протяжении десятилетий Сталуппи фигурировал в отчётах правоохранительных органов США как человек, тесно связанный с мафиози. В 1992 году его вертолётной компании отказали в лицензии на обслуживание казино в Атлантик-Сити. Комиссия по контролю за казино штата Нью-Джерси сослалась на материалы ФБР, согласно которым Сталуппи считался членом семьи Коломбо.

Следователь прокуратуры Южного округа Нью-Йорка утверждал, что в телефонной книге Сталуппи были контакты нескольких ключевых фигур мафии, включая временного главу клана Коломбо. Однако из-за отказа ФБР раскрыть личность конфиденциального источника суд не признал обвинения убедительными.