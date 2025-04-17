США с Китаем столкнулись. Чем грозит Азербайджану?

По мнению аналитиков нидерландской финансовой группы «ING Group», торговая война США и Китая и вызванные ею колебания мировых цен на нефть имеют определенное, но не критическое влияние на Азербайджан, а потому макроэкономическая ситуация в стране остается стабильной. «Прямое влияние тарифов Соединенных Штатов минимально, поскольку доля США в экспорте стран СНГ составляет лишь 0,5-2 процента, причем 50-95 процентов экспортной выручки приходятся на сырьевые товары, - отмечается в отчете ING. - Вместе с тем, тесные торговые связи с экономиками, на которые США нацеливают свои тарифы, делают страны СНГ уязвимыми к замедлению глобального роста.

В этом контексте Армения и Узбекистан, направляющие 10-20 процентов своего экспорта в ЕС и Китай, выглядят менее подверженными внешним рискам по сравнению с Азербайджаном и Казахстаном, у которых доля этих направлений достигает 50-60 процентов». Эксперты авторитетной нидерландской группы указывают на то, что Азербайджан в большей степени зависит от нефти, поскольку этот продукт обеспечивает 52 процента бюджетных поступлений и 88 процентов экспорта. «Несмотря на высокую зависимость, Азербайджан находится в устойчивом положении, поскольку для сбалансированного бюджета и счета текущих операций ему достаточно цены нефти на уровне 63-64 доллара за баррель», - говорится в исследовании ING.