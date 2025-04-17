США с Китаем столкнулись. Чем грозит Азербайджану?

По мнению аналитиков нидерландской финансовой группы «ING Group», торговая война США и Китая и вызванные ею колебания мировых цен на нефть имеют определенное, но не критическое влияние на Азербайджан, а потому макроэкономическая ситуация в стране остается стабильной.
«Прямое влияние тарифов Соединенных Штатов минимально, поскольку доля США в экспорте стран СНГ составляет лишь 0,5-2 процента, причем 50-95 процентов экспортной выручки приходятся на сырьевые товары, - отмечается в отчете ING. - Вместе с тем, тесные торговые связи с экономиками, на которые США нацеливают свои тарифы, делают страны СНГ уязвимыми к замедлению глобального роста.
В этом контексте Армения и Узбекистан, направляющие 10-20 процентов своего экспорта в ЕС и Китай, выглядят менее подверженными внешним рискам по сравнению с Азербайджаном и Казахстаном, у которых доля этих направлений достигает 50-60 процентов».
Эксперты авторитетной нидерландской группы указывают на то, что Азербайджан в большей степени зависит от нефти, поскольку этот продукт обеспечивает 52 процента бюджетных поступлений и 88 процентов экспорта.
«Несмотря на высокую зависимость, Азербайджан находится в устойчивом положении, поскольку для сбалансированного бюджета и счета текущих операций ему достаточно цены нефти на уровне 63-64 доллара за баррель», - говорится в исследовании ING.
Отметим, что правительство Азербайджана рассчитывает госбюджеты на 2026-2029 годы и, возможно, корректирует госбюджет на этот год, исходя из цены 65 долларов за баррель.
«Валюта Азербайджана сохраняет стабильность, благодаря высоким резервам и фискальным буферам, равным 100 процентам ВВП», — уверены в ING.
Напомним, что валютные резервы Азербайджанской Республики превышают на данный момент 70 миллиардов долларов.
В то же время нидерландская аналитическая группа прогнозирует в Азербайджане на 2026 год рост инфляции, что совпадает с прогнозами правительства Азербайджана, которое допускает инфляционный рост в пределах 5,1-5,2 процента (в 2024 году - 2,2 процента).
В ING Group считают, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) для регулирования инфляционных ожиданий может повысить 23 апреля по итогам заседания правления учетную ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5 процента.
Прогнозируется, что ЦБА сохранит этот уровень учетной ставки до третьего квартала 2026 года, после чего она может вырасти на конец 2026 года до 8 процентов.