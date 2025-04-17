Зеленский требует от Трампа серьезных санкций

Украинская сторона готова к безусловному прекращению огня, но вопрос территориальной целостности не будет обсуждаться до достижения этого этапа. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

«Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня, и до прекращения огня мы не обсуждаем территории. Вы знаете мое отношение и какие у нас красные линии, мы никогда не будем признавать те или иные наши временно оккупированные территории российскими», - подчеркнул Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Украина готова поддерживать прекращение огня, но считает, что Россия не готова к этому, поскольку она пытается захватить больше территорий, повышая градус напряженности.

«Чем больше Трамп будет настроен к применению серьезных санкций и шагам в отношении России, тем мы будем ближе к прекращению огня», - резюмировал украинский лидер.