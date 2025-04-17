Кладбище президентов

«Что они ни делают — не идут дела, видно, в понедельник их мама родила…». Эта песенная строчка из бессмертной «Бриллиантовой руки» идеально ложится на судьбы президентов Перу. Страна бьёт мировой рекорд по числу бывших глав государств, оказавшихся за решёткой. За последние 25 лет суд признал преступниками шестерых из одиннадцати. Судя по всему, президент в Перу — это уже не должность, а суровый приговор с отсрочкой исполнения.

15 апреля 2025 года к позорному списку прибавилось ещё одно имя - Ольянта Умала. Президента, правившего страной с 2011 по 2016 годы, а также его супругу Надин Эредиу приговорили к 15 годам тюрьмы за получение многомиллионных взяток от бразильского строительного гиганта Odebrecht. Прокуратура требовала 20 лет для экс-президента и 26 - для Надин. Но вышло «полюбовно» - одинаковый срок на двоих. Умала уже отправился за решётку, а вот Надин Эредиа в классическом духе латиноамериканских телесериалов успела добежать до посольства Бразилии и запросить там политическое убежище. Воистину финал, достойный перуанской трагикомедии! Когда-то избрание Умалы внушало народу надежду. После «кровавых 90-х» при диктаторе Альберто Фухимори перуанцы ждали от Умалы справедливости и реформ. Всем казалось, что бывший военный, мятежник, борец с неолиберализмом и верный друг Уго Чавеса готов перевернуть страницу. Страницу-то он перевернул, но, как часто бывает, глава на ней была все та же.

Кстати, брат Ольянты, Антауро Умала, по части экзотики тоже не отставал: в 2005 году он штурмовал полицейский участок и захватил заложников, а сейчас отбывает 25-летний срок по статье «терроризм». Отметим, что для Перу брат президента, сидящий в тюрьме, — это не аномалия, а предупреждение. Сам Ольянта шёл на выборы в 2011 году, как убежденный социалист. Обещал народу горы - справедливость, бесплатную медицину, борьбу с коррупцией, конец неолиберализму… Противостоял он Кейко Фухимори, дочери диктатора. Нобелевский лауреат, писатель Марио Варгас Льоса, который был явно не в восторге ни от одного из кандидатов, назвал тогда свой выбор «между СПИДом и раком» и призвал соотечественников голосовать за «меньшее зло». Народ выбрал Умалу. И, как выяснилось, не прогадал. Зло действительно оказалось меньшим. Но, всё-таки, злом. Период правления Умала прошёл без катастроф, но и без прорывов. На вторых выборах он получил унизительные 1,5 процента голосов. А потом, как и в случае с большинством предшественников Умалы, за президентом пришли следователи.

Президенты Перу сидят. Кто не сел — тот умер. Альберто Фухимори — 25 лет за нарушения прав человека, освобождён лишь в 2023 году, будучи смертельно больным. Через год скончался. Александро Толедо (2001–2006) — тот же диагноз: коррупция и строительный гигант Odebrecht. Эмигрировал в США, но в 2023-м был экстрадирован и приговорён к 25 годам. Алан Гарсия (2006–2011) — тоже подозревался в коррупции. Когда за ним пришли, застрелился. А как иначе? Могущественный Odebrecht не прощает. Педро Пабло Кучински (2016–2018) — та же мантра: Odebrecht, коррупция, суд. Сейчас под домашним арестом.