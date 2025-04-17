Первое заседание совместной рабочей группы Азербайджана и Словении

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, открывая заседание вступительным словом, министр Анар Алиев отметил, что дружеские отношения между Азербайджаном и Словенией продолжают развиваться. Он напомнил, что за прошедший период между двумя странами были подписаны 12 документов по различным направлениям сотрудничества, а также подчеркнул важную роль межпарламентских рабочих групп в развитии двусторонних связей.

В Баку состоялось первое заседание совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Словенией.

Анар Алиев особо отметил, что наследие Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде — «Михайло», героя азербайджанского народа, сражавшегося против фашизма в Словении во время Второй мировой войны, является прочным символом дружбы между нашими народами.

Министр сообщил, что за первые два месяца текущего года товарооборот между странами увеличился на 67 процентов. Он также напомнил о проведении семи азербайджано-словенских бизнес-форумов за предыдущий период и подчеркнул высокий потенциал для развития сотрудничества в сфере труда и занятости.

Кроме того, Анар Алиев отметил важность углубления сотрудничества в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, туризм, спорт и другие, подчеркнув, что нынешнее заседание создает благоприятные условия для обсуждения новых перспектив взаимодействия.

Вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон отметила дружественные отношения между двумя странами. Она выразила удовлетворение проводимой работой по расширению сотрудничества в многостороннем формате и подчеркнула, что это способствует укреплению двустороннего партнерства.