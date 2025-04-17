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Хакеры взломали данные Кремля и Трампа, чтобы помочь Украине

21:53 1074

Хакеры из Anonymous взломали данные Кремля и президента США Дональда Трампа, а также выложили информацию о всех компаниях, работающих в РФ. Также в сеть попала информация об активах РФ на Западе, а также данные, которые касаются президента США.

Своими действиями хакеры пытались помочь Украине в войне против РФ, сообщает Forbes. Всего они выложили в Сеть до 10 терабайт различной информации.

В Cybernews заявили, что из тех файлов, которые попали в сеть, не так много настоящей информации, которую можно назвать секретной. Однако некоторые эксперты уверяют, что отдельные файлы о компаниях РФ могут заинтересовать Украину.

Там есть данные о предприятиях, которые работают на оборонную промышленность РФ. Эксперты говорят, что на окончательный анализ всех данных уйдет не один день, так как информации очень много.

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