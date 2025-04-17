Трамп ждет ответа России уже на этой неделе

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ждет ответа России по предложению о прекращении огня уже на этой неделе. Он также сообщил, что правительства США и Украины подпишут соглашение по редкоземельным металлам 24 апреля.

Трамп дважды созванивался с президентом России Владимиром Путиным после возвращения в Белый дом — 12 февраля и 18 марта 2025 года. Второй разговор был посвящен прекращению вторжения российской армии в Украину. По итогам этой беседы Кремль сообщил, что Путин якобы согласился на предложение Трампа приостановить удары по энергетической инфраструктуре Украины на 30 дней. Однако после этого Россия несколько раз наносила удары, в том числе баллистическими ракетами, по украинским городам, что привело к большому количеству жертв.

После того как Путин заявил о необходимости внешнего управления в Украине для проведения выборов, Трамп выразил гнев, обвинив Россию в затягивании переговоров. Он пригрозил ввести новые санкции, включая вторичные пошлины на российскую нефть, если Россия не согласится на прекращение огня.

Ближайшее окружение Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителя по Украине Кита Келлога, рекомендовало ему занять более жесткую позицию по отношению к России. Они советовали не звонить Путину, пока тот не согласится на полное прекращение огня, считая, что Москва не демонстрирует искреннего желания к миру.

Затем ряд СМИ сообщили о том, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы установил дедлайн российскому президенту по поводу прекращения огня в Украине. Однако позже был опубликован видеофрагмент с брифинга, на котором американский президент не произносил этой фразы. Вместо этого он в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в том, что война якобы началась из-за них.