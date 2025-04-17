Эрдоган назвал главный ресурс 21-го века

В будущем борьба в мире будет идти не за нефть, а за воду, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не хотим новых кризисов в нашем регионе, который и так долгие годы страдает от нестабильности и конфликтов. Благодаря трансграничным операциям на севере Сирии и Ирака мы подошли к тому, чтобы устранить терроризм в его истоке, сейчас переходим к новому этапу», - сказал Эрдоган. По его мнению, в будущем борьба будет идти не за нефть, а за воду — самый стратегический ресурс XXI века.

«Турция — не страна с обилием воды. Мы живем в условиях водного дефицита. Если не примем меры, столкнемся с куда более серьезными проблемами», - добавил турецкий лидер.