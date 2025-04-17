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С чем Таня уехала из Баку?

Ламия Исаева, собкор
22:21 1184

17 апреля  министр иностранных и европейских дел Словении, вице-премьер Таня Файон заявила в ходе азербайджано-словенского бизнес-форума в Баку о желании ее страны подключиться к международному торгово-транспортному проекту «Восток-Запад» (имеется в виду Транскаспийский международный транспортный маршрут или, как его называют, "Срединный коридор» - ред.), а также к европейской инициативе по закупкам зеленой энергии, которую планируется вырабатывать в Азербайджане и доставлять в ЕС через Черное море.

«Азербайджан играет важнейшую роль в развитии «Срединного коридора», - отметила Таня Файон. - Этот путь может стать самым быстрым и прямым маршрутом между Азией и Европой. Сегодня утром мы имели возможность обсудить этот вопрос с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым. В Словении есть порт Копер - самый северный порт Адриатики. Как известно, наша страна находится в центре Европы, и поэтому открывается реальный потенциал для расширения логистических связей Словении с Азербайджаном».

Таня Файон заявила в Баку, что Словения хочет войти в проект "Восток-Запад"

Отметим в этой связи, что в 2024 году объем грузоперевозок по «Срединному коридору» составил 4,5 миллиона тонн (рост на 62 процента), а в 2025 году прогнозируется перевозка 5,2 миллиона тонн, из которых 2,5 миллиона составят сухие грузы (96 тысяч TEU), а 1,7 миллиона тонн - нефть. А к 2027 году пропускная способность «Срединного коридора» может вырасти до 10 миллионов тонн.

Касаясь темы энергетического сотрудничества с Азербайджаном, глава словенской дипломатии отметила, что речь идет о кооперации в проектах зеленой энергетики, а также в дальнейших закупках азербайджанского газа. Более детальные переговоры по этим вопросам продолжатся в июне в Баку.

Важно отметить, что Словения активно сотрудничает с Азербайджаном в поставке фармацевтической продукции и IT-решений (сегодня о новом этапе взаимодействия договорились азербайджанская компания «Bestcomp Group» и словенская «Konton»).

Ну а основные перспективы словенско-азербайджанского сотрудничества связаны с сельским хозяйством и туризмом.

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