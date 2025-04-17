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Азербайджан берет золото на чемпионате Европы в Люксембурге

Отдел спорта
22:34 401

В Люксембурге проходит чемпионат Европы по спортивной акробатике.

Сегодня в финале смешанных пар в темповом упражнении азербайджанская пара Агасиф Рагимов - Разия Сейидли с результатом 28,980 балла завоевала золото.

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