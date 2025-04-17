Азербайджан берет золото на чемпионате Европы в Люксембурге

В Люксембурге проходит чемпионат Европы по спортивной акробатике.
Сегодня в финале смешанных пар в темповом упражнении азербайджанская пара Агасиф Рагимов - Разия Сейидли с результатом 28,980 балла завоевала золото.
В Люксембурге проходит чемпионат Европы по спортивной акробатике.
Сегодня в финале смешанных пар в темповом упражнении азербайджанская пара Агасиф Рагимов - Разия Сейидли с результатом 28,980 балла завоевала золото.
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