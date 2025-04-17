Пашинян уступил: Армения исполнит последнее требование Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые официально подтвердил готовность исключить из Конституции страны положения, содержащие территориальные притязания на Нагорный Карабах. Как отметил глава правительства, в новой редакции Основного закона не должно быть упоминаний о Декларации о независимости Армении, которая с момента её принятия в 1990-х оставалась правовой и идеологической основой притязаний на территории Азербайджана. Напомним, что в преамбуле действующей Конституции Армении отсутствует прямое заявление о «присоединении» Нагорно-Карабахской автономной области, однако сохранена ссылка на Декларацию о независимости, где зафиксировано «решение» сепаратистских структур 1991 года о включении Карабаха в состав Армении. Именно эта формулировка долгие годы служила юридическим и политическим камнем преткновения в армяно-азербайджанском мирном процессе.

Азербайджанская сторона на протяжении всех этапов переговоров последовательно выдвигала исключение подобного рода ссылок, как обязательное условие подписания мирного соглашения. Несмотря на согласование основного текста договора, Баку отказывается от его подписания до тех пор, пока армянская Конституция формально сохраняет признаки территориальных претензий. Дополнительным условием Азербайджана остаётся совместное заявление о ликвидации мандата Минской группы ОБСЕ. Первоначально Ереван отрицал наличие в Конституции подобных претензий. Позднее власти Армении попытались обосновать правовую нейтральность документа через решение Конституционного суда, который в 2023 году постановил, что юридическую силу имеют лишь положения Декларации, закреплённые в Основном законе. Однако подобный юридический ревизионизм не удовлетворил Баку, для которого вопрос остаётся принципиальным: ни явных, ни косвенных притязаний на территории Азербайджана в армянской Конституции быть не должно. В этой связи Пашинян распорядился начать разработку новой Конституции с последующим вынесением проекта на всенародный референдум. До последнего момента власти Армении избегали конкретных заявлений о судьбе ссылки на Декларацию. Теперь премьер-министр заявил, что отсылка к этому документу будет исключена.

В то же время Пашинян аргументировал данное решение внутренними политико-правовыми соображениями, а не внешним давлением, заявив, что положения Декларации де-факто вступают в противоречие с принципами современной армянской государственности. «Если утверждается, что не может быть независимой армянской республики без указанных в Декларации ориентиров, то логично исключить подобные положения из Конституции», — заявил премьер. Тем не менее, окончательное решение, по словам Пашиняна, должен принять народ Армении в рамках референдума, намеченного, по предварительным данным, не ранее мая 2026 года — одновременно с парламентскими выборами. Таким образом, даже при наличии заявленной политической воли со стороны Еревана, практическая реализация конституционной реформы и, следовательно, подписание мирного договора с Азербайджаном, откладывается как минимум на год. Это подтверждает и позиция президента Ильхама Алиева, который прямо указал, что Баку не удовлетворяется обещаниями – ему нужны юридически закреплённые решения.