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Пашинян уступил: Армения исполнит последнее требование Азербайджана

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
22:38 1070

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые официально подтвердил готовность исключить из Конституции страны положения, содержащие территориальные притязания на Нагорный Карабах. Как отметил глава правительства, в новой редакции Основного закона не должно быть упоминаний о Декларации о независимости Армении, которая с момента её принятия в 1990-х оставалась правовой и идеологической основой притязаний на территории Азербайджана.

Напомним, что в преамбуле действующей Конституции Армении отсутствует прямое заявление о «присоединении» Нагорно-Карабахской автономной области, однако сохранена ссылка на Декларацию о независимости, где зафиксировано «решение» сепаратистских структур 1991 года о включении Карабаха в состав Армении. Именно эта формулировка долгие годы служила юридическим и политическим камнем преткновения в армяно-азербайджанском мирном процессе.

Пашинян распорядился начать разработку новой Конституции с последующим вынесением проекта на всенародный референдум

Азербайджанская сторона на протяжении всех этапов переговоров последовательно выдвигала исключение подобного рода ссылок, как обязательное условие подписания мирного соглашения. Несмотря на согласование основного текста договора, Баку отказывается от его подписания до тех пор, пока армянская Конституция формально сохраняет признаки территориальных претензий. Дополнительным условием Азербайджана остаётся совместное заявление о ликвидации мандата Минской группы ОБСЕ.

Первоначально Ереван отрицал наличие в Конституции подобных претензий. Позднее власти Армении попытались обосновать правовую нейтральность документа через решение Конституционного суда, который в 2023 году постановил, что юридическую силу имеют лишь положения Декларации, закреплённые в Основном законе. Однако подобный юридический ревизионизм не удовлетворил Баку, для которого вопрос остаётся принципиальным: ни явных, ни косвенных притязаний на территории Азербайджана в армянской Конституции быть не должно.

В этой связи Пашинян распорядился начать разработку новой Конституции с последующим вынесением проекта на всенародный референдум. До последнего момента власти Армении избегали конкретных заявлений о судьбе ссылки на Декларацию. Теперь премьер-министр заявил, что отсылка к этому документу будет исключена.

На всеобщем голосовании армяне исключат Карабах из преамбулы своей Конституции

В то же время Пашинян аргументировал данное решение внутренними политико-правовыми соображениями, а не внешним давлением, заявив, что положения Декларации де-факто вступают в противоречие с принципами современной армянской государственности.

«Если утверждается, что не может быть независимой армянской республики без указанных в Декларации ориентиров, то логично исключить подобные положения из Конституции», — заявил премьер.

Тем не менее, окончательное решение, по словам Пашиняна, должен принять народ Армении в рамках референдума, намеченного, по предварительным данным, не ранее мая 2026 года — одновременно с парламентскими выборами.

Таким образом, даже при наличии заявленной политической воли со стороны Еревана, практическая реализация конституционной реформы и, следовательно, подписание мирного договора с Азербайджаном, откладывается как минимум на год. Это подтверждает и позиция президента Ильхама Алиева, который прямо указал, что Баку не удовлетворяется обещаниями – ему нужны юридически закреплённые решения.

Но Кочарян пытается подорвать стабильность и легитимность накануне выборов и референдума 2026 года

Отметим, что несмотря на политический сигнал, озвученный Николом Пашиняном, ситуация внутри Армении остаётся нестабильной. Оппозиционные силы, эксплуатирующие «карабахский фактор», стремятся подорвать легитимность нынешнего правительства накануне выборов 2026 года. Показатели политической поддержки Пашиняна снижаются, и его партия, по прогнозам, вряд ли сможет сформировать большинство. Что ставит под сомнение исход референдума и принятие новой редакции Конституции.

Что же касается второго ключевого требования Азербайджана — официального роспуска Минской группы ОБСЕ, то его реализация не требует референдума. Однако армянские власти вновь увязывают это решение с подписанием мирного соглашения, что фактически блокирует прогресс и в этом направлении.

Между тем Баку не приемлет «пошагового» подхода. Если конфликт признан завершённым, то и международные механизмы его урегулирования должны быть официально демонтированы. Подписание мирного соглашения не может служить прикрытием для сохранения архитектуры, ставшей символом дипломатического тупика.

Политическая риторика Еревана демонстрирует сдвиг в сторону отказа от территориальных претензий, однако реальное урегулирование возможно лишь при наличии двух факторов - одобрения новой Конституции на референдуме и устранения всех структурных остатков конфликта, включая Минскую группу.

Без этого подписание армяно-азербайджанского мирного договора останется отложенным обещанием.

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