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Трамп: «Я не фанат Зеленского»

22:39 543

Президент США Дональд Трамп не считает украинского лидера Владимира Зеленского ответственным за российское вторжение, но все равно убежден, что тот сделал недостаточно для предотвращения войны. Об этом Трамп заявил, общаясь с журналистами в Белом доме.

«Россия намного больше, это гораздо более мощная военная сила. И если ты умный, ты не втягиваешься в войны... Я не обвиняю его. Но я не видел, чтобы он хорошо сделал свою работу. Я не являюсь большим [его] фанатом», - сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что не возлагает ответственность на Зеленского, но он «не в восторге» от того, что эта война началась.

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