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Зеленский: «Россия должна перестать врать»

22:48 343

Россия должна прекратить врать о прекращении огня. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге.

Глава украинского государства напомнил, что 25 марта Киев договаривался с делегацией США и подтвердил готовность к предложению по энергетическому перемирию.

«А русские о чем-то говорили про другую дату. Я считаю, что то, что они наобещали Соединенным Штатам Америки о нас - не соответствует действительности, потому что они даже то прекращение огня, которое они пообещали... даже то они же сами нарушили. Они сами что-то предложили и сами же нарушили первыми же ударами по Херсону, по энергетике нашей страны», - сказал Зеленский.

Он сказал, что поручил Службе внешней разведки вместе с чиновниками подробно информировать США о каждом нарушении.

При этом, как рассказал Зеленский, россияне американцам отправляли лживые данные, и в частности это делал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В российских сообщениях говорилось о якобы украинских ударах по российской энернетике, но это не соответствует действительности.

Вместе с тем, Зеленский обратил внимание, что Россия не уменьшила количество ударов. Она запускает ежедневно то же количество дронов, не уменьшая их, и то же самое количество ракет, включая баллистику. Эти средства воздушного наступления используются для ударов по украинской инфраструктуре. В частности, если Россия уменьшает удары по украинской энергетике, то бьет по другой гражданской инфраструктуре.

«Меньше ударов по Украине не было в течение этого месяца. И поэтому они могут увеличить удары по энергетике и уменьшить по гражданской инфраструктуре. Не потому, что они хотят. Они хотят бить по нам.

Украина круглосуточно фиксирует, что Россия неизменно запускает против Украины то же количество средств поражения с воздуха. Какой это режим прекращения огня - это опять такая ложь... Если при ударах, меняя направление, количество убитых и раненых больше, то какое это прекращение огня? - Прекратить надо... хотел бы им сказать на их языке. Скажу на украинском - прекратить надо врать. Режим прекращения лжи им нужен», - подчеркнул украинский лидер.

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