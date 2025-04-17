Стрельба в американском университете: Множество жертв

В университете Флориды в США произошла стрельба, пять человек убиты, еще шесть ранены, пишут американские СМИ.
Один из раненых находится в критическом состоянии.
Стрелков было двое, один из них убит, другой задержан полицией.
April 17, 2025
В университете Флориды в США произошла стрельба, пять человек убиты, еще шесть ранены, пишут американские СМИ.
Один из раненых находится в критическом состоянии.
Стрелков было двое, один из них убит, другой задержан полицией.
April 17, 2025
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