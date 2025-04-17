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Стрельба в американском университете: Множество жертв

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23:01 192

В университете Флориды в США произошла стрельба, пять человек убиты, еще шесть ранены, пишут американские СМИ.

Один из раненых находится в критическом состоянии.

Стрелков было двое, один из них убит, другой задержан полицией.

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