Разговор глав дипломатии США и России. Версия Белого дома

Американский президент Дональд Трамп нацелен на прекращение войны в Украине, консультации США с союзниками в Париже показали, что мир в Украине возможен. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента по итогам телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как заявили в ведомстве, Рубио проинформировал Лаврова о состоявшихся у него и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран.

Подчеркнуто, что «контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой», включая недавнюю беседу Путина с Уиткоффом в Петербурге.

Лавров, как заявляется, подтвердил готовность Москвы к продолжению «совместной работы с американскими коллегами» с целью «надежного устранения первопричин украинского кризиса».