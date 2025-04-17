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Главного сторонника России выгнали из правительства Сербии

17 апреля 2025, 23:55 718

Парламент Сербии утвердил состав нового правительства, сформированного новым премьер-министром — врачом-эндокринологом Джуро Мацутом. Несмотря на ранее озвученные президентом Александром Вучичем обещания масштабных кадровых перемен, структура кабинета обновилась незначительно — большинство министров сохранили свои должности.

Однако ключевым событием стало исключение из правительства вице-премьера Александра Вулина, одного из самых заметных пророссийских политиков страны, пишет «Коммерсантъ».

В конце марта еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос открыто обратилась к руководству Сербии с призывом не включать Вулина в новый состав правительства. «Надеюсь, господина Вулина не будет в новом правительстве, ибо тот, кто ведет себя антиевропейски, не может вести Сербию в ЕС», — заявила она.

Поводом для этих слов стало интервью Вулина российскому госагентству «РИА Новости», в котором он выразил благодарность российским спецслужбам за помощь сербским властям в подавлении студенческих протестов.

Александр Вулин входил в состав сербского правительства на протяжении более десяти лет — с 2013 года. Он занимал посты министра обороны, министра внутренних дел, а также возглавлял Агентство безопасности и информации — главную спецслужбу страны.

Известный своей жесткой антиевропейской и демонстративно пророссийской риторикой, Вулин неоднократно посещал Москву и публично выражал поддержку Кремлю. В 2022 году он был внесен в санкционный список США по обвинениям в коррупции, участии в международной наркоторговле и содействии «вредоносной деятельности России на Балканах».

Вулин не раз высказывался резко против интеграции Сербии в Европейский союз, утверждая, что страна «никогда не станет членом ЕС», но может присоединиться к объединению БРИКС. Комментируя протесты, вспыхнувшие после трагического обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, унесшего жизни 16 человек, он обвинил Евросоюз в попытке дестабилизировать ситуацию в Сербии.

По его мнению, Брюссель намерен сместить Александра Вучича с поста президента и привести к власти силы, которые «готовы разделить ценности ЕС». К этим «ценностям» он отнес признание независимости Косово и введение санкций в отношении России.

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