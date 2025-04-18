Не вспомнил теорему Пифагора? В окопе вспомнишь

Правительство Свердловской области России рекомендовало ректору Уральского федерального университета отправлять не сдавших сессию студентов на заключение контрактов с Минобороны РФ. Взамен вуз не отчислит студента, а просто даст академический отпуск с возможностью восстановления на время службы. Письмо замглавы Минобразования области Евгения Бирюка к ректору УрФУ и экс-главе правительства региона Виктору Кокшарову опубликовал независимый союз студентов УрФУ.

Идея вести агитацию в вузах принадлежит военкому области полковнику Юрию Аксенову. Речь в письме идет о студентах из вообще всех вузов Урала, которые попали в списки на отчисление или просто не закрыли «хвосты» на сессии.

«Министерство образования и молодежной политики Свердловской области предлагает рассмотреть возможность проведения агитации и направления для заключения контрактов на военную службу в Вооруженных силах РФ студентов, не справляющихся с образовательной нагрузкой, имеющих академические задолженности и подлежащих к отчислению, предоставляя им академический отпуск с правом восстановления для продолжения обучения», — говорится в обращении.

В 2024 году Свердловская область провалила спущенный из Москвы план по привлечению контрактников на войну (набрано всего 25% от нужных показателей). Провластное издание Ura.ru писало, что из-за этого военком Аксенов буквально «кошмарил» чиновников правительства региона на закрытых совещаниях, угрожал им и оскорблял.

Свердловская область может быть не единственным регионом, когда-то не набравшим нужное число контрактников. Так, по словам источника «Сибирь. Реалии» в правительстве Ханты-Мансийского округа, в июле 2023 года все муниципалитеты округа провалили вербовку и «получили нагоняй от куратора». После этого в регионе повысили выплаты для тех, кто подпишет контракт с Минобороны. Если эта практика распространится на другие регионы России, то число ушедших на войну против Украины студентов может вырасти.