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Западные компании не торопятся с возвращением в Россию

01:06 417

Требования российских властей к западным компаниям, которые могли бы захотеть вернуться, пока не устраивают бизнес. Как утверждает Bloomberg, все они не собираются предметно обсуждать работу на российском рынке до прекращения боевых действий в Украине и заключения мирного договора.

Глава компании Macro Advisory (специализируется на стратегическом консалтинге в России) Крис Уифер сообщил, что к нему поступили десятки запросов на оценку ситуации после того, как президентом США стал Дональд Трамп.

По его словам, обратившиеся компании хотят иметь представление о своих возможностях, но ни одна из них не хочет спешить с возвращением, чтобы потом не пришлось снова спешно покидать рынок и нести новые убытки.

Другие юристы, банкиры и аналитики, опрошенные агентством, подтвердили рост интереса, и один из собеседников даже сказал, что его клиенты планируют сценарий. Однако конкретных инициатив нет, и речь по-прежнему идет о гипотетических возможностях в условиях существенного изменения американского подхода.

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